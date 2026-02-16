Resmi Gazete'de bugün (16 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
16.02.2026 08:16
16 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete.
Resmi Gazete'de 16 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Şubat 2026 tarihli ve 33170 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– 2026 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
– 2026 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
– 2026 Yılı Ocak Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
– 2026 Yılı Ocak Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2021/41378 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2025 Tarihli ve 2021/39460 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2025 Tarihli ve 2021/1175 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2025 Tarihli ve 2019/42095 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2025 Tarihli ve 2021/31467 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 Tarihli ve 2021/63017 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2025 Tarihli ve 2022/24846 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2025 Tarihli ve 2022/58084 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/54500 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri