Resmi Gazete'de bugün (16 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



TEBLİĞLER



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/15)



– Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetlerinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/34)



KURUL KARARI



– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/06/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/33130] Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/179, K: 2025/84 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/195, K: 2025/85 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/182, K: 2025/87 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2025/21, K: 2025/90 Sayılı Kararı



YARGITAY KARARLARI



– Yargıtay 3, 9, 10 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri