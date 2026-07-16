Resmi Gazete'de bugün (16 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)
16.07.2026 08:31
16 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 16 Temmuz 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Temmuz 2026 tarihli ve 33311 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/18, K: 2026/66 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2021/11695 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2026 Tarihli ve 2022/31172 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2026 Tarihli ve 2022/36996 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2026 Tarihli ve 2022/52918 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2026 Tarihli ve 2024/64089 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri