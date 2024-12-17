Resmi Gazete'de bugün (17 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMA



– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9252)



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) ile Bölge Planları (2024-2028)’nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9253)



– Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı Projesi Kapsamında Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9254)



– Bor EDT GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Niğde İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9255)



– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9256)



– Muğla İli, Marmaris İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan İnbükü ve Çubucak Mevkileri ve Çevresi (5. Etap) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9257)



– Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9258)



– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9259)



– 380 kV Ambarlı DGKÇS-İkitelli Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9260)



– 400 kV Adapazarı TM-(Bağlum-Sincan EİH) Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9261)



– 154 kV Tufanbeyli-Yamanlı-2 HES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9262)



– 154 kV Kiraz-Ödemiş Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9263)



– Büyükkışla RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9264)



– 400 kV Deliklikaya GIS-Habipler Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9265)



– 154 kV Çamlıyayla Havza-Mersin 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9266)



– 154 kV Deliklikaya GIS-İkitelli Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9267)



– 154 kV (Edirne Çimento TM-Kırklareli TM) Brş.N.-Lalapaşa Çimento TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9268)



– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Doğrudan Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9269)



– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 9270)



– Sivas İli, Kangal, Ulaş ve Gürün İlçelerinde Bulunan Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9271)



YÖNETMELİKLER



– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik



– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği



– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Ankara Bilim Üniversitesi İslamafobi ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞ



– Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/11/2024 Tarihli ve 13025 Sayılı Kararı



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2024 Tarihli ve 13064, 13065, 13069, 13070 ve 13080 Sayılı Kararları



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/12/2024 Tarihli ve 11033 Sayılı Kararı



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/12/2024 Tarihli ve 11037 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/185, K: 2024/178 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/52 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/53 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/54 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/55 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/56 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/57 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/58 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/59 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/60 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/61 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2024 Tarihli ve 2020/19315 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2024 Tarihli ve 2019/39889 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2024 Tarihli ve 2020/2019 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2024 Tarihli ve 2021/45975 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri