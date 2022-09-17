Resmi Gazete'de bugün (17 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 17 Eylül 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Eylül 2022 tarihli ve 31956 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Haberler 17.09.2022 - 09:21

Resmi Gazete'de bugün (17 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

'de bugün;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği

–– Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/09/2022 Tarihli ve 11220 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/09/2022 Tarihli ve 11228 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 4 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerlerigeliyor...

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