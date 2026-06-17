Resmi Gazete'de bugün (17 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)

17.06.2026 08:20

Resmi Gazete'de bugün (17 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

17 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları.

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 17 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

 

1487 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

 

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/148)

 

YÖNETMELİK

 

– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

 

– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2026/1)

 

KURUL KARARI

 

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/06/2026 Tarihli ve 11470 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri