Resmi Gazete'de bugün (17 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
17.06.2026 08:20
17 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 17 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1487 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/148)
YÖNETMELİK
– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2026/1)
KURUL KARARI
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/06/2026 Tarihli ve 11470 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri