Resmi Gazete'de bugün (17 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 17 Mart 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Mart 2025 tarihli ve 32844 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– OSTİM Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2019/15444 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2019/42221 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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