Resmi Gazete'de bugün (17 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– OSTİM Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2019/15444 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2019/42221 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri