Resmi Gazete'de bugün (17 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1449 Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9821)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9822)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9823)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Ormanların ve Korunan Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9824)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9825)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9826)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9827)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9828)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9829)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9830)



–– Türkiye-Estonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9831)



CUMHURBAŞKANI KARARI



–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9832)



ATAMA KARARLARI



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188)



YÖNETMELİK



–– Askerî Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



GENELGE



–– Finansal Okuryazarlık Günü ile İlgili 2025/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



KARAR



–– Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri