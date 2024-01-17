Resmi Gazete'de bugün (17 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 17 Ocak 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Ocak 2024 tarihli ve 32432 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (17 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1399 Terörle Mücadelede Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA VE BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan GÜLEÇ ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan YAŞAR’ın Seçilmesine Dair Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

– Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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