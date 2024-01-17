Resmi Gazete'de bugün (17 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1399 Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA VE BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan GÜLEÇ ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan YAŞAR’ın Seçilmesine Dair Karar
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER
– Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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