Resmi Gazete'de bugün (17 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
17.02.2026 08:07
17 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 17 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Şubat 2026 tarihli ve 33171 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
– Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2026 Tarihli ve 14314-1, 14318, 14319, 14320, 14321, 14322 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/109, K: 2025/222 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/174, K: 2025/224 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/48, K: 2025/237 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2024/215, K: 2025/238 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/155, K: 2025/256 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri