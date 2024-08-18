Resmi Gazete'de bugün (18 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 18 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Ağustos 2024 tarihli ve 32636 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (18 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Kars’ta kamyonet kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Kars’ta kamyonet kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Kütahya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kütahya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaçakçıların yeni yöntemi şaşırttı: Seyyar depo kurmuşlar!

Kaçakçıların yeni yöntemi şaşırttı: Seyyar depo kurmuşlar!

Esenyurt'ta 6 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta 6 kişi gözaltına alındı

Bir haftada 448 bin sürücüye işlem yapıldı

Bir haftada 448 bin sürücüye işlem yapıldı

Otomobile sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Otomobile sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...