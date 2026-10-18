Resmi Gazete'de bugün. 18 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete kararları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi'nin 18 Ekim 2026 Pazar tarihli ve 33404 sayılı yeni sayısı yayımlandı. Haftanın son gününde yayımlanan Resmi Gazete 'de kamu kurumlarının düzenleme ve uygulama yönetmelikleri, tebliğler, yargı duyuruları ve idari ilanlar yer aldı.

Yürütme ve idare bölümündeki kararlar yürürlüğe girerken, ilânat bölümünde de çeşitli ihale ve yargı tebligatları ilan edildi. İşte 18 Ekim 2026 Pazar tarihli Resmi Gazete kararlarının özet detayları…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Gıda ve Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Projeler, Girişimcilik, Kuluçka ve Hızlandırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim -Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri