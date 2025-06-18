Resmi Gazete'de bugün (18 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1455 İsrail’in Saldırganlığıyla Başlayan ve Derinleşen, İran’la Çatışmalı Sürece Karşı Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ebu Sehl Numan Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri