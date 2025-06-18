Resmi Gazete'de bugün (18 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 18 Haziran 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Haziran 2025 tarihli ve 32930 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1455 İsrail’in Saldırganlığıyla Başlayan ve Derinleşen, İran’la Çatışmalı Sürece Karşı Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ebu Sehl Numan Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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