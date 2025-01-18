Resmi Gazete'de bugün (18 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 18 Ocak 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Ocak 2025 tarihli ve 32786 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Hacettepe Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2025 Tarihli ve 13212 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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