Resmi Gazete'de bugün (18 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/82, 83, 84)
YÖNETMELİKLER
– Türk-Alman Üniversitesi Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
– Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.d)
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihli ve 11650, 11651, 11652, 11659, 11665, 11661-1, 11661-2, 11655 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri