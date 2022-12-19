Resmi Gazete'de bugün (19 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 19 Aralık 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Aralık 2022 tarihli ve 32031 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (19 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

19 ARALIK 2022 TARİHLİ 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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