Resmi Gazete'de bugün (19 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9049)



–– Balıkesir İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:200903319 Sayılı IV. Grup Maden (Altın+Gümüş+Bakır) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Madenlerin Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9050)



–– Muğla İli, Ula İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kızılyaka Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9051)



–– İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 2. Etap Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9052)



ATAMA KARARLARI



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372)



YÖNETMELİKLER



–– Jeotermal Enerji Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik



–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği



TEBLİĞLER



–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 571)



–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri