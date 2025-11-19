Resmi Gazete'de bugün (19 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)
19.11.2025 08:04

Resmi Gazete'de 19 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Kasım 2025 tarihli ve 33082 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
– Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10578)
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 10579, 10580, 10581, 10582, 10583)
ATAMA KARARLARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436)
YÖNETMELİKLER
– Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 10584)
– Sermaye Piyasası Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2025/7)
KURUL KARARLARI
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 13/11/2025 Tarihli ve 2025-57/2 Sayılı Kararı
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 13/11/2025 Tarihli ve 2025-57/3 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri