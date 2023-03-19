Resmi Gazete'de bugün (19 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)



YARGI BÖLÜMÜ



YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI



– Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2023 Tarihli ve 2023/151 Sayılı Kararı ve Eki Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı Geçici Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin 145 Sayılı Genelge



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri