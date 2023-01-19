Resmi Gazete'de bugün (19 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

19 OCAK 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lonca Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 1/12/2022 Tarihli ve 2017/17428 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/721 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/37577 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri