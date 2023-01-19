Resmi Gazete'de bugün (19 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

19 OCAK 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lonca Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 1/12/2022 Tarihli ve 2017/17428 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/721 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/37577 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri