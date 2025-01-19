Resmi Gazete'de bugün (19 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– İstanbul Teknik Üniversitesi BTS Dijital İkiz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği



TEBLİĞLER



–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi



–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi



–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



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