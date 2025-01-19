Resmi Gazete'de bugün (19 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 19 Ocak 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Ocak 2025 tarihli ve 32787 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Teknik Üniversitesi BTS Dijital İkiz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.
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