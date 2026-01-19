Resmi Gazete'de bugün (19 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları)
19.01.2026 07:54
Resmi Gazete'de 19 Ocak 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Ocak 2026 tarihli ve 33142 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2023/7631 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2025 Tarihli ve 2022/103844 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/9/2025 Tarihli ve 2023/90390 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/9/2025 Tarihli ve 2023/93746 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2025 Tarihli ve 2021/54500 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2025 Tarihli ve 2021/54641 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/3/2025 Tarihli ve 2020/528 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2025 tarihli ve 2021/6080 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2025 Tarihli ve 2021/7144 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2021/39177 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2021/47873 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2025 Tarihli ve 2022/53511 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2025 Tarihli ve 2021/54019 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri