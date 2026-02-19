Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Resmi Gazete'de bugün (19 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)

19.02.2026 08:28

Resmi Gazete'de bugün (19 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 19 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Şubat 2026 tarihli ve 33173 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– İstanbul Üniversitesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

 

– Yargıtay 4 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri