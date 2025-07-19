Resmi Gazete'de bugün (19 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 19 Temmuz 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Temmuz 2025 tarihli ve 32960 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/17)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/18)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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