Resmi Gazete'de bugün (19 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/17)



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/18)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri