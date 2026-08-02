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Resmi Gazete'de bugün (2 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)

02.08.2026 08:21

Resmi Gazete'de bugün (2 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

2 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 2 Ağustos 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Ağustos 2026 tarihli ve 33328 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Aziz Sancar Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri