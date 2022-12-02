Resmi Gazete'de bugün (2 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 2 Aralık 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Aralık 2022 tarihli ve 32031 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (2 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

2 ARALIK 2022 TARİHLİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/45)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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