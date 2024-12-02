Resmi Gazete'de bugün (2 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Aksaray Üniversitesi Doğal ve Kültürel Mirasın Tanıtımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Aksaray Üniversitesi Hidrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Aksaray Üniversitesi Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Aksaray Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği



– KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/22 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/23 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/24 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/25 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/26 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/27 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/28 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/83 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/29 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/30 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/97 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/31 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri