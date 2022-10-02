Resmi Gazete'de bugün (2 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6143)



– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 15/3/2005 Tarihli ve 2005/8630 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ekli Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6144)



– Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6145)



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506)



YÖNETMELİKLER



– Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6146)



– Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6147)



– Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği (Karar Sayısı: 6148)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri