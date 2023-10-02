Resmi Gazete'de bugün (2 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi



– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi



– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri