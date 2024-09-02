Resmi Gazete'de bugün (2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



- Antalya Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/19)



– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/20)



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/08/2024 Tarihli ve 12843, 12844 Sayılı Kararları



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri