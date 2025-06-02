Resmi Gazete'de bugün (2 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 2 Haziran 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Haziran 2025 tarihli ve 32918 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (2 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Trakya Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Trakya Üniversitesi Trakya Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2023/104438 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2024 Tarihli ve 2022/68720 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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