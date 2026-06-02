Resmi Gazete'de bugün (2 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)

02.06.2026 08:16

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 2 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Haziran 2026 tarihli ve 33268 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 

– Giresun Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

 

– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/04/2026 Tarihli ve 2026/921 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2024/187, K: 2026/42 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/208, K: 2026/69 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/269, K: 2026/72 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2020/39936 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri