Resmi Gazete'de bugün (2 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)

02.06.2026 08:16
Resmi Gazete'de 2 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Haziran 2026 tarihli ve 33268 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği
– Giresun Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARI
– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/04/2026 Tarihli ve 2026/921 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2024/187, K: 2026/42 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/208, K: 2026/69 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/269, K: 2026/72 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2020/39936 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri