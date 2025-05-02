Resmi Gazete'de bugün (2 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Mayıs 2025 tarihli ve 32888 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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