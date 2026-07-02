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Resmi Gazete'de bugün (2 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)

02.07.2026 08:12

Resmi Gazete'de bugün (2 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

2 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları.

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 2 Temmuz 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Temmuz 2026 tarihli ve 33298 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

 

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

 

– Aromaterapötik Ürünler Hakkında Yönetmelik

 

– Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Tıbbi Bitki Çayları Hakkında Yönetmelik

 

– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞ

 

– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri