Resmi Gazete'de bugün (20 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Bazı Ticari Ünvanları Yazılı Şirketlerin Sermayelerinde Bulunan Hazineye Ait Hisselerin Tamamının, Ana Ortaklık-İştirak İlişkileri De Korunmak Suretiyle Bir Bütün Halinde Türkiye Varlık Fonuna Aktarılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8857)



YÖNETMELİKLER



– Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri