Resmi Gazete'de bugün (20 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 20 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Ağustos 2024 tarihli ve 32638 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (20 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

KARARI

– Bazı Ticari Ünvanları Yazılı Şirketlerin Sermayelerinde Bulunan Hazineye Ait Hisselerin Tamamının, Ana Ortaklık-İştirak İlişkileri De Korunmak Suretiyle Bir Bütün Halinde Varlık Fonuna Aktarılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8857)

YÖNETMELİKLER

– Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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