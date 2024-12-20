Resmi Gazete'de bugün (20 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



TEBLİĞLER



–– Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ



–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ



–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ



–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/36)



–– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



–– Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TÜRKPATENT: 2024/2)



–– 2025 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ



KURUL KARARLARI



–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 18/12/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/28487] Sayılı Kararı



–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 18/12/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/28506] Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



DANIŞTAY KARARI



–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2024/4, K: 2024/10)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri