Resmi Gazete'de bugün (20 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 20 Kasım 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Kasım 2024 tarihli ve 32728 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engellilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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