Resmi Gazete'de bugün (20 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları)
20.05.2026 08:26
Anadolu Ajansı
Resmi Gazete'de 20 Mayıs 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Mayıs 2026 tarihli ve 33259 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği
TEBLİĞ
– Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalara İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2026/3)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri