Resmi Gazete'de bugün (20 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/79, K: 2024/182 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2017/20729 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri