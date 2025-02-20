Resmi Gazete'de bugün (20 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 20 Şubat 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Şubat 2025 tarihli ve 32819 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 19/02/2025 Tarihli ve 454 Sayılı Kararı
TEBLİĞLER
–– TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MHGM-2025/1)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/43)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/4)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13285, 13286, 13287 ve 13288 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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