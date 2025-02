Resmi Gazete'de bugün (20 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI



–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 19/02/2025 Tarihli ve 454 Sayılı Kararı



TEBLİĞLER



–– TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MHGM-2025/1)



–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/43)



–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/4)



KURUL KARARLARI



–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13285, 13286, 13287 ve 13288 Sayılı Kararları



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri