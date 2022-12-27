27 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 300.000.000 TL’ye Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6606)



– Tekirdağ İçmesuyu Projesi Kapsamındaki İnecik 1-2 Barajlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6607)



– Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Geben Mahallesi Halkının, Mezkur Yerleşim Yerinin Geben Barajı Su Toplama Havzasında Kalması Nedeniyle Sınır ve Koordinatları Gösterilen Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6608)



YÖNETMELİKLER



– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6609)



– Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6610)



TEBLİĞLER



– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2023/1)



– 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2023 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2022/50, K: 2022/107 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2021/133, K: 2022/120 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2022 Tarihli ve 2019/26274 Başvuru Numaralı Kararı



YARGITAY KARARLARI



– Yargıtay 4. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri