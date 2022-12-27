Resmi Gazete'de bugün (27 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)
27.12.2022 07:53
Resmi Gazete'de 27 Aralık 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Aralık 2022 tarihli ve 32056 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
27 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
– Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 300.000.000 TL’ye Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6606)
– Tekirdağ İçmesuyu Projesi Kapsamındaki İnecik 1-2 Barajlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6607)
– Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Geben Mahallesi Halkının, Mezkur Yerleşim Yerinin Geben Barajı Su Toplama Havzasında Kalması Nedeniyle Sınır ve Koordinatları Gösterilen Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6608)
YÖNETMELİKLER
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6609)
– Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6610)
TEBLİĞLER
– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2023/1)
– 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2023 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2022/50, K: 2022/107 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2021/133, K: 2022/120 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2022 Tarihli ve 2019/26274 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
– Yargıtay 4. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri