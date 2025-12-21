Resmi Gazete'de bugün (21 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 21 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Aralık 2025 tarihli ve 33114 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– İzmir Tınaztepe Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri