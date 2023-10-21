Resmi Gazete'de bugün (21 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 21 Ekim 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Ekim 2023 tarihli ve 32346 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (21 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Demiryolu Yolcu Taşımacılığı Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Sözleşmelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

– Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/10/2023 Tarihli ve 12145 Sayılı Kararı

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/10/2023 Tarihli ve 10677 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...