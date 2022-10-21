Resmi Gazete'de bugün (21 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 21 Ekim 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Ekim 2022 tarihli ve 31990 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (21 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

21 EKİM 2022 TARİHLİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği (No: 2022/5)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/25857 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2020/3964 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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