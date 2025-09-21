Resmi Gazete'de bugün (21 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ



–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere



YÖNETMELİKLER



–– Beykoz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



–– KTO-Karatay Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



–– KTO-Karatay Üniversitesi Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞLER



–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi



–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi



–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi



–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/8)



–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/9)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri