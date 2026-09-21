Resmi Gazete'de bugün (21 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
21.09.2026 08:15
21 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 21 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Eylül 2026 tarihli ve 33377 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Bahçeşehir Üniversitesi Turizm Yapıları ve Deniz Mimarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Bilgi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– MEF Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2026 Tarihli ve 2022/82055 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2026 Tarihli ve 2022/91046 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 12/3/2026 Tarihli ve 2021/10952 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2026 Tarihli ve 2020/38884 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2026 Tarihli ve 2022/107174 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri