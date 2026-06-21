Resmi Gazete'de bugün (21 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
21.06.2026 08:41
Son Güncelleme: 21.06.2026 08:57
21 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 21 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Haziran 2026 tarihli ve 33287 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– 2026 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
– 2026 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
– 2026 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
– 2026 Yılı Mayıs Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri