Resmi Gazete'de bugün (21 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR



– Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının İlişkin Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9835)



– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9836)



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– 2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 6 Mayıs 2025 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9837)



– Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9838)



– Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Kararlar (Karar Sayısı: 9839, 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9851, 9852, 9853, 9854)



YÖNETMELİK



– Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/7)



– Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/163, K: 2025/41 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2019/29273 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2019/19126 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri