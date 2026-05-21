Resmi Gazete'de bugün (21 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları)
21.05.2026 08:19
Resmi Gazete'nin bugünkü kararları belli oldu.
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Mayıs 2026 tarihli ve 33260 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİK
– Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/18)
KURUL KARARI
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 20/5/2026 Tarihli ve 2026-22/1 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2026/17, K: 2026/24 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2026/18, K: 2026/26 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/190, K: 2026/38 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/113, K: 2026/40 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2026/49, K: 2026/48 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2025/264, K: 2026/54 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2026 Tarihli ve 2021/2869 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2026 Tarihli ve 2021/22087 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2026 Tarihli ve 2022/28626 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri