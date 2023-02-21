Resmi Gazete'de bugün (21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

21 ŞUBAT 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



KURUL KARARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihli ve 11662 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2023 Tarihli ve E: 2022/160, K: 2023/5 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/10482 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri