Resmi Gazete'de bugün (21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 21 Şubat 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Şubat 2023 tarihli ve 32111 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

21 ŞUBAT 2023 TARİHLİ  

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihli ve 11662 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2023 Tarihli ve E: 2022/160, K: 2023/5 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/10482 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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