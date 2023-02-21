Resmi Gazete'de bugün (21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

21 ŞUBAT 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihli ve 11662 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2023 Tarihli ve E: 2022/160, K: 2023/5 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/10482 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri